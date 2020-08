RIVM houdt rioolwater 10 miljoen Nederlanders in de gaten

Het aantal meetpunten werd afgelopen tijd uitgebreid van 29 naar 80. „Daarmee wordt het rioolwater van ongeveer 10 miljoen mensen in Nederland op het coronavirus onderzocht. In het rioolwater worden in de afgelopen weken weer meer deeltjes van het nieuwe coronavirus gevonden”, meldt het RIVM. Volgens het instituut komt dat overeen met het landelijke beeld van oplopende besmettingen in de afgelopen weken.

De resultaten van het rioolwateronderzoek zijn vanaf woensdag terug te zien op het coronadashboard van de overheid. De resultaten worden wekelijks regionaal geactualiseerd. „Net als bij het aantal meldingen van mensen die positief getest zijn op Covid-19, zijn ook in het rioolwater grote verschillen tussen regio’s te zien. Net als vorige week is het aantal meldingen van nieuwe positief geteste personen het hoogst in Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant.”