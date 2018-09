Weekers: 3 procent halen we sowieso

Het kabinet zal voor het einde van de maand informatie over het donderdag gesloten sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden naar Brussel sturen. Daarbij zal hij aangeven dat de heldere afspraak is gemaakt om in augustus te besluiten of er nieuwe bezuinigingen nodig zijn. Weekers verwacht dat het kabinet in staat is om Brussel „comfort” te bieden en dat „we gedegen laten zien dat we ons huis op orde brengen”, ondanks de moeilijke economische situatie.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik