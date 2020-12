WHO wil bijeenkomen vanwege nieuwe virusvariant

WHO-directeur Hans Kluge. Ⓒ Hollandse Hoogte / Buitenlandse bureaus

GENÈVE - De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is van plan bijeen te komen vanwege de nieuwe virusvariant die is opgedoken in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de Europese WHO-chef Hans Kluge is „het beperken van reizen om de verspreiding in te dammen verstandig totdat we betere informatie hebben”, liet hij op Twitter weten.