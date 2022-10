Onderzoek naar rol Marc Dutroux bij verdwijning Tanja Groen

Binnenland

Na jaren onderzoek identiteit bekend van vermoorde naakte vrouw in Westdorpe

Na enkele jaren van onderzoek en het bekijken van honderden tips is de identiteit vastgesteld van een doodgeschoten vrouw. Haar lichaam werd in juni 2019 gevonden in een weiland in het Zeeuwse Westdorpe. Uit een dna-match blijkt nu dat de vrouw 57 jaar oud was en afkomstig uit de omgeving van de Noo...