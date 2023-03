Eerste exitpolls: monsterzege voor BBB, drama voor CDA

Vooral in Overijssel haalde de partij van Caroline van der Plas een monsterzege. De boerenpartij heeft daar bijna een derde van de stemmen behaald. Het CDA krijgt in de plattelandsprovincie een harde dreun. De christendemocraten waren vier jaar geleden nog de grootste partij met 17 procent van de stemmen, daar is minder dan de helft van over.

Ook de andere partijen die het landelijk voor het zeggen hebben, krijgen rake klappen. De VVD, in 2019 nog goed voor 12,9 procent van de stemmen in Overijssel, lijkt nu te blijven steken op 8 procent. De ChristenUnie is ruim een kwart van haar achterban kwijt en komt op 6 procent. D66 gaat omlaag van 5,8 naar 3,7 procent.

Noord-Brabant

BBB wordt ook in Noord-Brabant de grootste partij bij de provinciale verkiezingen. De exitpoll van Ipsos voorspelt dat de partij van Caroline van de Plas bijna een vijfde van de stemmen heeft gekregen. De VVD, vier jaar geleden nog de grootste partij in deze provincie, is nu de tweede met 14,4 procent van de stemmen. Het CDA halveert ook hier ruimschoots, van 13,3 naar 5,8 procent.

De SP zakt volgens de exitpoll van 9,2 naar 7,8 procent en zou daarmee niet langer de grootste linkse partij in Noord-Brabant zijn. GroenLinks levert weliswaar ook iets in maar zou even groot worden als de SP. De PvdA stijgt van 6,4 naar 8,2 procent. D66 levert ook wat in, van 8,8 naar 7,1 procent.

Forum voor Democratie, in 2019 nog de op een na grootste partij met 14,4 procent van de stemmen, zou nu blijven steken op 2,7 procent. Ook de PVV verliest, van 7,6 naar 5,9 procent. Nieuwkomer op de rechterflank JA21 komt binnen met 4,2 procent van de stemmen.

Noord-Holland

In Noord-Holland lijkt BBB ook de grootste partij te worden. De nieuwkomer heeft volgens de eerste exitpoll van Ipsos 14,3 procent van de stemmen gekregen. Daarmee zou de partij van Caroline van der Plas op 9 Statenzetels uitkomen.

Forum voor Democratie, vier jaar geleden nog de grootste partij in Noord-Holland met 15,3 procent van de stemmen, komt nu volgens de exitpoll niet verder dan 2,6 procent. „Een flinke domper”, zei FVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Johan Dessing, die eveneens fractievoorzitter is in Noord-Holland. „Ik moet hier even van bijkomen.” Eerder op de avond zei hij te rekenen op vijf zetels in de Eerste Kamer. „Maar de avond is nog jong, we hebben nog veel provincies te gaan”, sprak hij hoopvol.

Het CDA krijgt ook hier een flinke tik te verwerken. De christendemocraten halen niet meer dan 3,9 procent van de stemmen, tegen 6,8 procent in 2019. Verlies is er eveneens voor D66, dat van 9,9 naar 7,5 procent gaat.

Van de partijen die nu ook al vertegenwoordigd zijn in Provinciale Staten, hebben alleen de PvdA en de Partij voor de Dieren winst behaald. De sociaaldemocraten gaan van 9,8 naar 11,7 procent. Daar staat wel een verlies tegenover voor samenwerkingspartner GroenLinks, dat van 15,2 naar 12 procent zakt. PvdD krijgt er 1,5 procent bij en komt op 7,5 procent.

Twee andere nieuwkomers, JA21 en Volt, hebben volgens deze exitpoll allebei rond 5 procent van de stemmen behaald.

Schiermonnikoog

Schiermonnikoog heeft woensdag rond 21.30 uur als eerste gemeente de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. BBB is de grootste partij geworden met 24 procent van de stemmen, gevolgd door de PvdA die 15,6 procent van de stemmen kreeg.

De opkomst is 74,6 procent. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 was de opkomst 68,9 procent.

De strijd om het melden van de eerste eindstand gaat meestal tussen Schiermonnikoog, Vlieland en het Gelderse Rozendaal. Dat zijn de kleinste gemeenten van het land, met elk ongeveer duizend kiezers.