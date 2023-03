Monsterzege voor BBB bij Statenverkiezingen

„Nederlanders hebben duidelijk laten zien dat ze het beleid zat zijn”, reageert Van der Plas op de megawinst. „Ik ga feesten.”

VVD-leider Rutte toonde zich onder de indruk van de BBB-overwinning. Hij roemde het werk van Van der Plas: „Dat heeft ze vreselijk knap gedaan.”

BBB zit al langer in de lift. De rechtdoorzee-partij gooit hoge ogen met haar onvermurwbare stikstofkoers. De partij weet ook kiezers aan zich te binden die hunkeren naar verandering, een duidelijke anti-stem in de richting van zittende coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU. Voor de coalitie zijn de druiven zuur.

Het CDA zakt verder weg in electorale ellende. De partij van Wopke Hoekstra wordt volgens de exitpoll haast gehalveerd. Ook D66 krijgt een tik. De VVD blijft stabiel groot, maar ook die partij staat ten opzichte van vier jaar geleden op licht verlies. Daarmee verslechtert de positie van de coalitie in de Eerste Kamer en groeien de zorgen over de stabiliteit van het kabinet.

BBB-leider Caroline van der Plas reageert op de uitslagen voor de Provinciale Statenverkiezingen Ⓒ ANP

Op de uitslagenpanels kleurden in de loop van de avond voor een ongekend aantal partijen de vakjes dieprood. Groen werd gezien bij BBB. Ook JA21, Volt en de Dierenpartij mochten plussen noteren.

De tandem van PvdA-GL blijft in de senaat volgens de exitpoll ongeveer even groot. De groots gebrachte fusieplannen van de ’linkse wolk’ doen weinig met de kiezers. Van de PVV van Geert Wilders werd vooraf verwacht dat hij wel zou groeien, maar dat liep uit op een domper.

Trager

Het tellen van de stemmen gaat bij deze verkiezingen veel trager dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit een analyse van de verkiezingsuitslagen in de database van het ANP. Hoe dat komt, is vooralsnog onduidelijk.

Om 01.30 uur had het ANP uitslagen binnen van 77 gemeenten. Bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen (2019) waren dat er op dezelfde tijd 206. Bij de meest recente stembusgang, de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, ging het zelfs om 289 gemeenten.

Als een van de redenen voor het trage tellen geven sommige gemeenten een hogere opkomst dan verwacht aan.

De opkomst was volgens de poll 61% (2019: 56%).