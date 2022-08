Een stinkend zaakje: Brits rioolwater komt massaal in Noordzee terecht

Langs de Engelse kust waren er vrijdag elf stranden waar zwemmen ten strengste werd afgeraden. Ook zwemmen in het water bij Duinkerke werd vrijdag afgeraden. In het water werd de poepbacterie E.coli gevonden. Die is afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. Zodra waterzuiveringsstations daar dreigen over te lopen, leiden pijpen het ongezuiverde water af naar rivieren en de zee. Vorig jaar werden zo meer dan 5.000 incidenten gemeld op honderden locaties. Dat aantal neemt elk jaar toe. Vorig jaar werd zelfs een stijging van 89 procent genoteerd.

Stijging

De spectaculaire stijging is het gevolg van besparingen bij de milieu-inspectie die de lozingen moest tegengaan. De bevoegde minister van Milieu was Liz Truss. Greenpeace wond er bij het uitlekken van de cijfers deze week dan ook geen doekjes om: „Truss heeft stront aan haar handen.”

Het probleem doet zich vooral voor als het stortregent. Deels is dat te wijten aan de droogte, waardoor de harde grond vooral water afvoert en amper opneemt. Door de opwarming van het klimaat wordt de neerslag extremer en nemen overstromingen toe. Het grootste probleem is echter de hopeloos verouderde infrastructuur in de Britse riolering. In drie decennia is nauwelijks geïnvesteerd in nieuwe rioleringen, of waterreservoirs.

De Fransen hebben het er nu echt mee gehad. Volgens hen bedreigt de overlopende Britse beerput nu ook hun visserij en hun stranden langs het Kanaal en de Noordzee. Ze vragen de Europese Commissie onmiddellijk juridische stappen te zetten.