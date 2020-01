’Amerikaanse leger trekt zich terug uit Irak’

Ⓒ EPA

BAGDAD - Het Amerikaanse leger heeft Bagdad laten weten de troepen terug te trekken die in Irak zijn gelegerd om Islamitische Staat te bestrijden. De brief waar dat in zou staan, is ingezien door persbureaus Reuters en AFP. In Irak is een door de VS geleide coalitie actief, waar ook Nederland met tientallen militairen aan deelneemt.