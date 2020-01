Irak bevestigt ontvangst brief over terugtrekking leger VS

„In de brief staat dat de Amerikanen troepen willen verplaatsen met als uiteindelijke doel terugtrekking uit Irak”, aldus Mahdi. „De bedoeling was duidelijk.”

Maandag liet de Amerikaanse generaal Mark Milley weten dat per ongeluk een kladversie is verstuurd aan Irak. Het was niet de bedoeling dat de brief nu al verzonden zou worden. Minister van Defensie Mark Esper zei maandag niets van de brief te weten.

Mogelijke escalatie conflict

De Amerikaanse militaire aanwezigheid in Irak staat onder druk nadat de Iraanse generaal Qassem Soleimani werd gedood door een Amerikaanse raket in Bagdad. Het Iraakse parlement stemde zondag voor het vertrek van alle internationale troepen die onderdeel uitmaken van de coalitie tegen terreurbeweging IS.

In Irak is een door de VS geleide coalitie actief, waar ook Nederland met tientallen militairen aan deelneemt. Het hoofd van de missie, brigadegeneraal William Seely, schrijft in de brief dat er de komende dagen en weken troepen worden „gehergroepeerd” om „een veilige en effectieve terugtrekking uit Irak” mogelijk te maken.

De VS leveren de grootste bijdrage aan de coalitie. Momenteel zijn ongeveer 5200 Amerikaanse militairen in het land gestationeerd.

Bekijk ook: Iraaks parlement stemt voor terugtrekken troepen VS

Bekijk ook: Trump dreigt Irak met sancties als militairen weg moeten