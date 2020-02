Verhuizers laten piano van twee ton vallen

Het kostte haar tien dagen om het nieuws wereldkundig te maken, zo schrijft ze op Facebook. „Het was zo’n shock voor me dat ik het niet meteen met iedereen wilde delen. Aan het einde van mijn opnames voor mijn nieuwe CD, toen ik zo blij was met de resultaten en me erg gelukkig voelde, kwamen de verhuizers naar me toe om me te vertellen dat ze mijn dierbare piano hadden laten vallen.”

De F278 Fazioli-piano gebruikte ze sinds 2003 voor al haar CD-opnames. „Ik was dol op deze piano. Het was mijn beste vriend. Ik hield ervan hoe het voelde als ik aan het opnemen was en het instrument gaf me de mogelijkheid om alles te doen wat ik wilde.”

De piano was uniek, aldus Hewitt, omdat het de enige van dat type was met vier pedalen. Ze had het muziekinstrument onlangs nog laten opknappen. Nu moet ze op zoek naar een nieuwe beste vriend, want de piano is niet meer te gebruiken. „Het heeft geen nut om hem helemaal opnieuw op te laten bouwen. It’s kaputt. De verhuizers voelden zich verschrikkelijk. In de 35 jaar dat ze dit beroep uitoefenen was hen dit nog nooit gebeurd. Gelukkig is er niemand gewond geraakt.”