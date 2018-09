Prins Bernhard schoot echt op Duitse vliegtuigen

In de persoon van de nu 92-jarige oud-infanterist Gerard Hillenaar uit Leiden is voor het eerst een ooggetuige opgedoken die bevestigt dat de prins vanaf Huis ten Bosch Duitse bommenwerpers onder vuur nam. Deze bewering van Bernhard in zijn uit 1962 daterende biografie van de hand van Alden Hatch is vaak in twijfel getrokken.

Volgens oud-strijder Hillenaar klopt de schietanekdote. Hij doet zijn relaas in het vandaag te verschijnen veteranenblad Checkpoint. De infanterist was indertijd paleiswacht. Na het ontwaren van de vijandelijke kisten boven het Haagse Bos, stond de prins zij aan zij met de militairen die met hun persoonlijke wapens omhoog schoten.

