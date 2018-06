Kabinet bereikt akkoord met sociale partners

Onder aan dit bericht kunt u een LIVE-verslag van de persconferentie over het akkoord lezen.

De ingrepen in WW en ontslagrecht worden afgezwakt of vooruitgeschoven tot januari 2016, als de economische crisis - zo hopen kabinet en sociale partners - voorbij is.

„Dit is een historisch moment”, zei premier Mark Rutte bij de presentatie van het akkoord. „Dit is een akkoord van vertrouwen voor het komende decennium dat de Nederlandse samenleving verder brengt.”

Kabinet en sociale partners hopen dat het pakket tot zoveel vertrouwen leidt bij de Nederlanders, dat de economie weer gaat groeien. Samen met de volgens Rutte positieve economische indicatoren, moet dat ertoe leiden dat de raming over het begrotingstekort voor volgend jaar positiever wordt dan die nu is.

Het kabinet bekijkt in het najaar of en welke bezuinigingsmaatregelen toch nog nodig zijn om het begrotingstekort terug te dringen. De FNV heeft zich daar nu niet aan verplicht, liet voorzitter Ton Heerts merken. „Het kabinet regeert, FNV is niet verantwoordelijk voor het kabinetsbeleid en de bezuinigingen”, zei Heerts. Wel vertrouwt hij erop dat de bezuinigingen straks niet meer nodig zijn.

In het akkoord, dat het kabinet structureel 600 miljoen euro per jaar kost, is afgesproken dat de WW-duur op maximaal 3 jaar blijft. Weliswaar gaat de wettelijke termijn voor de WW naar 2 jaar, maar in cao's zullen afspraken worden gemaakt over een aanvulling. De werknemers moeten dan wel WW-premie gaan betalen. Daarvan zijn ze nu vrijgesteld.

De voorgenomen versoepeling van het ontslagrecht en de beperking van de ontslagvergoeding gaan voorlopig de ijskast in. Verder is in het sociaal akkoord afgesproken om uitwassen bij de flexarbeid tegen te gaan en schijnconstructies met buitenlandse werknemers onmogelijk te maken.

Doordat de extra bezuinigingen van 4 miljard worden opgeschoven, is ook de nullijn voor de zorgsector vooralsnog van tafel. Het kabinet wilde de salarissen van zorgpersoneel voor 2,5 jaar bevriezen.

In het akkoord is ook afgesproken dat er de komende 14 jaar in totaal 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten bij komen. De werkgevers beloven 100.000 nieuwe banen, de overheid zorgt voor 25.000.

Het kabinet heeft steun van oppositiepartijen nodig om de plannen ook door de Senaat te kunnen krijgen. Maar van die steun is Rutte nog niet verzekerd. D66 reageerde overwegend negatief, andere partijen als het CDA hadden nog veel vragen.