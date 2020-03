Leger Italië ingezet bij begraven van doden

De uitvaartbedrijven in de Nord-Italiaanse stad kan het vele werk niet meer aan. Elk half is er wel een begrafenis en ook de crematoria draaien op volle toeren.

Op een video genomen door een van de bewoners van Bergamo is te zien hoe ’s nachts een lange colonne van militaire trucks door de stad rijdt op weg naar een begraafplaats waar de lijkkisten werden ingeladen. Een legerofficier bevestigde later dat zo’n 15 vrachtwagens en 50 soldaten de lijkisten hadden meegenomen om te worden begraven in omliggende provincies.

Italië beleefde gisteren zijn meest dodelijke dag met 475 corona slachtoffers waarvan er maar liefst 300 vielen in de regio Lombardije. De regering in Rome zal vandaag naar alle waarschijnlijkheid de bestaande lockdown voor heel het land te verlengen. Met hoeveel dagen is nog onbekend.