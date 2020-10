Normale zorg in de knel door corona

Volg de berichten woensdag van onze parlementaire verslaggevers onderaan dit bericht.

De verdrukking is problematisch, zegt Kuipers: „We vinden dat als iemand een behandeling voor kanker nodig heeft, of geboortezorg, dat die zorg beschikbaar moet zijn. Daarom moet het aantal covid-patiënten naar beneden.”

Tijdens de eerste golf werd de gewone, planbare zorg grotendeels stopgezet. Daardoor is er een ’stuwmeer’ ontstaan van patiënten die nog altijd op behandeling wachten, zegt directeur Karina Raaijmakers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Die berekende dat tijdens de eerste golf alleen al in de geestelijke gezondheidszorg zo’n 71.000 verwijzingen niet zijn doorgegaan die er anders wel waren geweest. Afgelopen zomer was de reguliere zorg weer op peil, maar van het inhalen van stopgezette zorg van de eerste golf is nooit sprake geweest. Nu de gewone zorg weer in de verdrukking komt, lijkt het er niet op dat die patiënten snel aan bod komen.

Voorbeeld daarvan is het stopzetten van bevolkingsonderzoek naar kanker, schetst Kuipers. Hoe later de diagnose, hoe later de behandeling, hoe kleiner de kans op genezing, zei hij. Volgens Raaijmakers speelt de verdringing van de reguliere zorg momenteel in heel Nederland, maar vooral in het westen van het land.

Wachten

Dat reguliere zorg moet worden uitgesteld om ruimte te maken voor coronapatiënten, zal deze winter mogelijk nog schadelijker zijn dan in de zomer, waarschuwt Raaijmakers. Dit komt doordat het gemiddelde aantal verpleegdagen voor patiënten een stuk hoger ligt in de wintermaanden dan in andere seizoenen. De beschikbare bedden blijven langer bezet, terwijl nu al overal operaties worden geschrapt om ruimte te maken voor coronapatiënten. Precieze berekeningen van het aantal wachtende patiënten zijn er nog niet. „We weten niet precies wie het zijn, maar we weten dat er mensen zijn die nog steeds op zorg wachten.”

Grimmiger

De verdringing van de reguliere zorg is pijnlijk, aangezien de les uit de eerste golf was om de reguliere zorg zoveel mogelijk door te laten gaan. Dat is de ziekenhuizen niet te verwijten, zegt Kuipers, zelf werkzaam in het Erasmus MC. Daar is het personeel nog amper bekomen van de eerste golf. Het ziekteverzuim is hoog, ook door coronabesmettingen onder het personeel. „Tien procent ziekteverzuim betekent tien procent minder bedden.” Hij bemerkt dat de situatie in de ziekenhuizen ’gimmiger’ is geworden. „Patiënten procederen tegen een uitplaatsing naar een ander ziekenhuis. Dat zagen we tijdens de eerste golf niet.”

Het is de komende tijd niet mogelijk om het aantal ziekenhuisbedden verder uit te breiden, zegt Kuipers. Het zou kunnen in een tijdsbestek van meerdere maanden of jaren, maar niet ’in deze periode’. „Er is een einde aan de rekbaarheid van de ziekenhuiszorg”, zegt Kuipers. Volgens hem zijn er in de zomermaanden 900 ziekenhuisbedden bijgekomen, waaronder 300 ic-bedden. Om zorg te leveren voor die extra bedden zijn ’vele duizenden’ geschoolde medewerkers nodig.

Maatregelen

Het kabinet kondigde dinsdagavond een reeks aangescherpte maatregelen aan die de groei van het aantal coronabesmettingen moet indammen. Woensdag debatteert de Tweede Kamer over het coronabeleid van het kabinet.

Hoewel de oppositiepartijen begrip lijken te tonen voor de maatregelen, zijn er genoeg kritische kanttekeningen over de kabinetsmaatregelen. „De maatregelen van vandaag zijn nodig”, benadrukt GL-voorman Klaver. „Maar wat voelt het zuur dat we hier zijn aanbeland. Dat heeft alles te maken met de laissez-faire houding van het kabinet, falend testbeleid en gebrek aan centrale regie.”

’Besluiteloosheid’

„Het kabinet is op volle snelheid tegen de eigen besluiteloosheid gebotst”, zegt SP-fractievoorzitter leider Lilian Marijnissen. Volgens PVV-leider Geert Wilders betaalt Nederland de prijs voor „het falen” van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge. „Ze hebben er een ongelooflijke bende van gemaakt.”

