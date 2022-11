VVD’ers: ’Liever een andere partijleider dan Rutte’

Ook voormalig minister Edith Schippers gooit hoge ogen. Voor fractievoorzitter Sophie Hermans gaan de handen juist niet op elkaar: 78 procent van de ondervraagden ziet haar als ’ongeschikt’.

Televisieprogramma EenVandaag hield de peiling naar aanleiding van het VVD-congres dat zaterdag werd gehouden. Het afgelopen jaar trok de VVD-leiding steeds meer vuur. Onvrede leeft er bij liberalen over het stikstofdossier, ook vinden ze dat de VVD op het terrein van migratie te weinig kleur op de wangen heeft. Het idee leeft in de VVD-achterban dat bij de onderhandelingen over het regeerakkoord D66 wel erg veel cadeau heeft gekregen. Zo langzamerhand snakt men naar vernieuwing, ook als het gaat om het partijleiderschap van Rutte.

De VVD’ers die door EenVandaag werden bevraagd hebben het meest fiducie in Klaas Dijkhoff, maar ook Edith Schippers en minister Dilan Yesilgöz (Justitie) kunnen hun goedkeuring wegdragen. Pas op plek vier verschijnt Mark Rutte. Sophie Hermans staat op plek negen van de ranglijst.

Op het VVD-congres liet Rutte, die al sinds 2006 leider is van de partij, in het ongewisse of hij nog een rondje door wil. „Ik ga daar even geen commentaar op geven. Ik heb steeds meer ervaring, dat is ook wat waard. En ik barst nog van de energie.”