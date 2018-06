'Cyprus heeft €23 miljard nodig'

Volgens een uitgelekt document van de Europese Commissie heeft Cyprus meer geld nodig om de bankensector te herstructureren en de langlopende schulden terug te dringen.

De eurolanden wisten vorige maand op het allerlaatste moment een diepe crisis te vermijden door Cyprus €10 miljard euro aan noodsteun toe te zeggen. De overige €7 miljard moest Nicosia zelf ophoesten onder meer door spaarders boven de €100.000 te belasten. dat kwam de regeringsleiders op het eiland op flinke kritiek te staan.

Volgens het document, dat is opgesteld in samenwerking met de Europese Centrale Bank (ECB), blijkt nu dat de financiële situatie van Cyprus veel slechter is dan eerder werd gedacht. Het eiland heeft in totaal €23 miljard nodig, waarvan €13 miljard voor eigen rekening komt.

Cyprus moet onder meer de €400 miljoen aan goudresveres verkopen, de bankensector herstructureren en opnieuw onderhandelen met Rusland over de voorwaarden voor de lening van €2,5 miljard.