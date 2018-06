Vetus gaat op in Yanmar Group

Het toetreden van VETUS tot de Yanmar Groep gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 in.

VETUS is toonaangevend op de internationale markt als het gaat om het ‘in-house’ ontwikkelen van complete bootsystemen. Met het toetreden van VETUS tot de groep, beschikt Yanmar over een serieuze partner om haar positie in de nautische markt verder te versterken. Geert Jan Mantel, CEO van Yanmar Europe: "We verwachten dat deze fusie voor beide merken winstgevend zal zijn. Samen zullen we onze aanwezigheid in watersportmarkt versterken en elkaars 'gaten' invullen. In de huidige economie is partnerschap een van de beste strategische manieren om te groeien."

Marcel Borsboom, CEO van VETUS, voegt toe: “VETUS is er trots op deel uit te gaan maken van de Yanmar Groep. Samen vormen wij een sterke alliantie hetgeen vele voordelen voor onze klanten in de nautische industrie en daarbuiten met zich mee zal brengen. Met beide winstgevende bedrijven treden wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.” Tussen Yanmar en VETUS bestaat reeds een grote synergie; beide bedrijven komen uit dezelfde industrie en delen de filosofie van het echt luisteren naar hun klanten. Beiden hebben in de afgelopen tientallen jaren een uitgebreid service- en verkoopnetwerk opgebouwd, en hebben vestigingen en verkooppunten op vele locaties wereldwijd. Grappig detail: Yanmar vierde in 2012 haar 100ste verjaardag en VETUS wordt in 2014 50 jaar. Samen combineren ze dus 150 jaar technische kennis en ervaring.