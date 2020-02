Al anderhalf jaar op oceaan dobberend spookschip slaat op de rotsen

Het schip zou in 2018 op weg van Griekenland naar Haïti stuurloos zijn geraakt, waarop de Amerikaanse kustwacht de bemanning in de buurt van Bermuda van het schip werd gehaald. Vervolgens werd het 44 jaar oude schip onder invloed van wind en stroming langzaam naar het oosten gedreven. Niemand bekommerde zich in de tussentijd nog om de MV Alta.

Schepen van de Britse marine namen het spookschip in augustus 2019 voor het laatst waar, midden op de oceaan. De marine probeerde contact te maken met het bemanning, maar een reactie kwam er logischerwijs niet.

Lek

Het schip ligt nu op de rotsen bij het Ierse plaatsje Ballycotton. Omwonenden zagen het schip stranden en alarmeerden de hulpdiensten, die nu onderzoeken of er nog brandstof uit het vaartuig lekt. Over de berging van het schip zal later een besluit volgen.

Het is niet duidelijk wie de eigenaar van het schip is. De MV Alta stond bij verschillende eigenaren op papier, maar door een lastig te ontwaren juridische kluwen is niet duidelijk wie er nu aansprakelijk is voor de eventuele schade en kosten.