Sociaal akkoord zeer nabij

Asscher sprak donderdag van een „nieuwe fase” in het overleg tussen de sociale partners. „Het is een goed teken dat de werkgevers en werknemers vinden dat nu de tijd is aangebroken om ook formeel het kabinet uit te nodigen. Dat is positief en ik ben heel blij dat we nu deze nieuwe fase ingaan.”

Eerder op de dag lekten de grote lijnen van het sociaal akkoord al uit. Zo blijft de WW in stand en wordt de versoepeling van het ontslagrecht uitgesteld. Ook zou de nullijn in de zorg van de baan zijn en gaat het verplicht in dienst nemen van arbeidsgehandicapten door bedrijven niet door.