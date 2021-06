Vrouw ontwaakt na 10 maanden uit coma en ziet dochter voor het eerst

Nadat Rosi wakker werd, begroette haar man haar met het woord ’mama’, zo vertelt Gabriele Succi aan de krant La Nazione. Hij is door het dolle heen en noemt het een wonder dat zijn vrouw is ontwaakt: ,,We hadden dit nooit verwacht na zoveel ellende.”

Zuurstoftekort

De vrouw is in april overgebracht naar een kliniek in Oostenrijk voor een speciale behandeling. Het geld voor de behandeling is met een crowdfundingsactie opgehaald, in totaal 170.000 euro.

De baby heeft een aantal maanden in het ziekenhuis gelegen vanwege zuurstoftekort bij de geboorte. Maar inmiddels maken zowel baby als moeder het goed.