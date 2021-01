LIVE | Weer rustig na charges ME in Osdorp, politie Breda sluit groep mensen in

Dit liveblog wordt dinsdagavond doorlopend van updates voorzien. Het meest actuele bericht staat bovenaan.

21.35 Lege straten in Den Bosch

In Den Bosch is het na het ingaan van de avondklok snel rustig geworden. De supporters van FC Den Bosch, die hadden aangeboden om het centrum te ’beschermen’, zijn rond half 9 afgetaaid volgens de paar bewoners die - met een hond - op straat zijn. Slechts de gebarricadeerde vitrines van de Primera en de Jumbo herinneren aan de enorme rellen die hier maandagavond nog plaatsvonden.

De politie bevestigt desgevraagd dat het ’heel rustig’ is in de stad. „Een wereld van verschil met gisteren.”

21.30 Aangekondigde rellen in Utrecht blijven uit

Aankondigingen om te gaan rellen in Utrecht lijken vooralsnog, voor de derde avond op rij op niets uit te lopen. Via chatgroepen werd opgeroepen om op verschillende locaties met veel personen samen te komen. De politie surveilleert veel en spreekt waar mogelijk mensen aan.

21.30 Amsterdam-Osdorp weer rustig

Bij de straat Tussen Meer in Osdorp waren veel mensen samengekomen die vuurwerk afstaken. De mobiele eenheid die nadrukkelijk aanwezig is, trad kort op door het vormen van een linie, waarna de meesten afdropen en de rust terugkeerde.

De achterblijvers worden aangesproken op de avondklok.

21.20 Rust keert terug in binnenstad Doetinchem

De rust keert langzaam terug in de binnenstad van Doetinchem. Eerder had een grote groep jongeren zich verzameld, maar die zijn middels het centrum uit. De burgemeester had eerder een noodverordening afgegeven.

21.15 Politie in Breda sluit groep mensen in en stuurt ze naar huis

In het centrum van Breda is in de loop van de avond door de politie een grote groep mensen gesommeerd naar huis te gaan. Ook zijn er in de stad meerdere aanhoudingen verricht, maar een woordvoerder van de politie wist nog geen exact aantal.

De mensen liepen om nog onbekende reden door de stad, waarop ze bij elkaar zijn gedreven door de politie. Agenten hebben hen vervolgens opgedragen om naar huis te gaan. Volgens de politiewoordvoerder gaf een groot deel daaraan gehoor. Volgens Omroep Brabant ging het om supporters van NAC, maar de woordvoerder kon dat niet bevestigen.

20.50 ’ME voert charges uit in onrustig Osdorp’

Een grote groep jonge mannen en jongens zorgt volgens de Amsterdamse politie voor een onrustige situatie in de wijk Osdorp. Ze hebben zich verzameld in de omgeving van de straat Tussen Meer. Af en toe wordt vuurwerk afgestoken.

De mobiele eenheid is nadrukkelijk aanwezig om er voor te zorgen dat de situatie niet escaleert. De ME voer charges uit in de wijk. De politie roept de groep op naar huis te gaan.

20.35 GGD Rotterdam sluit mobiele corona-testlocaties

De GGD Rotterdam Rijnmond sluit morgen alle mobiele corona-testlocaties vanwege de dreiging van rellen.

20.30 Rellen bij winkelcentrum Julianadorp

Bij het winkelcentrum Winkelcentrum Dorperweerth in Julianadorp zijn rellen uitgebroken. Getuigen melden dat vooral supermarkt Vomar onder vuur ligt. Boven het dorp hangt een helikopter. Op sociale media laten bewoners van het kustdorp aan zee hun afschuw blijken. Een bewoonster: „ Laten ze dan maar flink op hun flikker krijgen. En de ouders ook, je weet ook wel dat je koter niet thuis is. Relschoppers mag je wat mij betreft zo op hun donder rammen dat pa en moe ze niet meer herkend.” Op filmpjes is te zien dat jongeren met geweld een telefoonwinkel proberen in te komen.

20.20 Eerste arrestaties in Rotterdam

In Rotterdam-Zuid en in het centrum van de stad zijn tot nog toe zeventien mensen aangehouden voor onder andere samenscholing. De politie is massaal in de stad aanwezig na de rellen van een dag eerder en controleert mensen die in groepjes op straat lopen.

Volgens de politie zijn in het centrum acht aanhoudingen verricht. Op Zuid gaat het om negen aanhoudingen.

20.00 Jongeren verzamelen zich in Doetinchem

In Doetinchem verzamelen zich tientallen jongeren met petjes en mondkapjes op bij het Amphionpark. Er is veel politie op de been. Omdat de jongeren het centrum in willen, worden ze tegengehouden door de politie.

De burgemeester heeft inmiddels een noodverordening afgegeven, niemand mag de binnenstad meer in.

20.00 Drie keer zoveel ME in Rotterdam als maandagavond

Na de heftige rellen van maandagavond is er vanavond drie keer zoveel ME aanwezig op straat in Rotterdam. Dat meldt RTV Rijnmond

19.35 Voetbalhooligans op de been

In Breda, Den Bosch en Maastricht zijn voetbalhooligans op de been om hun ’stad te beschermen’. Op beelden is te zien dat een grote groep, in het zwart geklede hooligans door de binnenstad van Maastricht loopt.

De supportersgroep van MVV liet eerder weten op te zullen treden tegen relschoppers. De optocht is live te volgen via de Facebookpagina „Wat is loos in Mestreech?” (wat is gaande in Maastricht). Meer dan 22.000 mensen volgen de livestream. De tocht verloopt vreedzaam en wordt gade geslagen door de politie.

Op beelden lijkt het alsof de hooligans in Den Bosch hesjes krijgen van de politie om hen te assisteren bij het veilig houden van de stad, maar de politie benadrukt dat daar geen sprake van is. „We zijn in de wijk en we staan daarbij”, benadrukt een woordvoerder van de politie Oost-Brabant. „En we waarderen het heel erg dat er burgerparticipatiebewegingen ontplooien momenteel. Maar we delen de hesjes niet zelf uit.” De groep, die zou bestaan uit supporters van FC Den Bosch, moet ook gewoon naar huis op het moment dat de avondklok in gaat. „Hoe zeer we het initiatief ook waarderen: de avondklok geldt voor iedereen, en we zullen toezien op een waardig einde van het hulpaanbod. Hoe zeer we het ook waarderen, we zullen daar wel op toezien.”

19.15 Kamer lijkt voor taakstrafverbod na geweld tegen hulpverleners

In de Tweede Kamer tekent zich een rechtse meerderheid af voor een taakstrafverbod voor mensen die geweld gebruiken tegen hulpverleners. Het voorstel kan in elk geval op de steun rekenen van de VVD, CDA en PVV. Ook SGP-Kamerlid Roelof Bisschop liet zich positief uit over het voorstel.

Als de twee Kamerleden van Forum voor Democratie (FVD) eveneens voor zijn, is er een meerderheid voor het plan. FVD deed niet mee aan het debat dat dinsdag werd gevoerd.

19.10 Ziekenhuizen nemen maatregelen

Enkele ziekenhuizen nemen maatregelen om te voorkomen dat ze doelwit worden van avondklokrellen. Zo heeft het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg de afdeling Spoedeisende Hulp extra beveiligd. Dat meldt Omroep Brabant. Wie naar binnen wil moet door een sluis die door beveiligers wordt bediend.

Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam.

Eerder vandaag werd al bekend dat het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam familieleden van patiënten oproept om vanavond niet op bezoek te komen. Ook het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft maatregelen genomen, maar zegt niet welke.

19.00 Politie massaal aanwezig in Beijerlandselaan in Rotterdam

De politie is in groten getale aanwezig in de Beijerlandselaan in Rotterdam, waar jongeren een dag eerder aan het rellen waren en vernielingen aanrichtten. Volgens een verslaggever ter plaatse rijden politieauto’s af en aan.

Schade aan ruiten en winkels op de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid.

Op straat worden groepen mensen direct door de politie om hun id-bewijs gevraagd. Daarna worden ze gesommeerd om niet in groepjes rond te lopen vanwege de geldende coronamaatregelen. De politie hoopt op die manier nieuwe rellen in de kiem te smoren.

18.51 Justitie en politie België: korte metten met relschoppers

Politie en justitie in Belgisch Limburg zullen „streng optreden” tegen mensen die net als in Nederland gewelddadige protesten tegen de coronamaatregelen op touw zetten, waarschuwen ze. Eén „organisator” is al ingerekend.

De afgelopen dagen deden op sociale media oproepen de ronde om in tal van Vlaamse steden net zo huis te houden als in Nederland. Justitie en politie nemen zulke oproepen zeer ernstig en zullen de aanstichters met voorrang opsporen, waarschuwen het Limburgse parket en de politie. „Wie oproept tot gewelddadig coronaprotest wordt onmiddellijk vervolgd.” Dat geldt zowel voor wie een oproep plaatst als voor wie die vervolgens verspreidt.

18.38 Rutte bezoekt door rellen getroffen Schilderswijk in Den Haag

Minister-president Mark Rutte heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de Schilderswijk in Den Haag, een van de plekken die de afgelopen avonden het toneel waren van rellen. Hij ging onder meer langs bij een instelling voor verstandelijk gehandicapten, bevestigt een woordvoerder.

Bij de betreffende instelling aan de Vaillantlaan gooiden relschoppers zondag de ruiten op de begane grond in. Rutte sprak met begeleiders en had ook contact met bewoners, bij wie de schrik er nog goed in zat.

De premier sprak dinsdag ook telefonisch met politiemensen.

18:35 Winkels P.C. Hooftstraat Amsterdam dichtgetimmerd

Ook in de Amsterdamse P.C. Hooftstraat zijn winkels uit voorzorg dichtgetimmerd.

Ⓒ Eigen Beeld

18.05 Noodbevel in meerdere steden, mensen preventief gefouilleerd

Meerdere steden hebben dinsdagavond een noodbevel afgekondigd, dat meestal per direct ingaat. De steden vrezen voor nieuwe ongeregeldheden. Het gaat onder meer om Maastricht, Eindhoven, Haarlem, Zwolle, Leiden, Zaltbommel, Heemstede en Breda.

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven noemt soortgelijke overwegingen. Ook daar kan de politie mensen preventief fouilleren. „Uit de politie-informatie blijkt dat men de confrontatie met politie zoekt en daarin geweld niet schuwt. Jos Wienen, burgemeester van Haarlem, vaardigde een noodbevel uit voor de omgeving Marsmanplein en Noordersportpark. Dit omdat groepen jongeren samenschoolden in de directe omgeving, met waarschijnlijk de intentie om richting het Marsmanplein te gaan. Het noodbevel geldt tot woensdag 06.00 uur.

Burgemeester Henri Lenferink van Leiden heeft sinds 17.00 uur een noodverordening uitgevaardigd voor het Kooipark en omgeving. Op sociale media werd opgeroepen om daar te gaan rellen. Uit voorzorg is de politie al sinds dinsdagmiddag aanwezig in en rond het park. Ook staan er borden waarop staat dat het park verboden gebied is. Het gebiedsverbod geldt tot 05.00 uur woensdagochtend. Het was rond 18.00 uur vrij rustig in de omgeving waar de verordening van kracht is.

Ook het centrum van Medemblik is aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. De gemeente maakte in de vooravond bekend dat er „serieuze geweldsdreiging bestaat voor het centrum van Medemblik. De politie krijgt buitengewone bevoegdheden.” En wordt nu preventief gefouilleerd in en rond het centrum.

18.00 11-jarige in regio Rotterdam aangehouden voor opruiing

De politie in Rotterdam heeft vier verdachten aangehouden op verdenking van opruiing. De jongste is pas elf jaar oud, de oudste is dertig. Ze zitten vast omdat ze opriepen te gaan rellen of brand te stichten in Barendrecht, Hoogvliet, Schiedam en Vlaardingen

18.00 Omroepen op Mediapark sturen personeel naar huis

Meerdere organisaties op het Mediapark in Hilversum hebben hun medewerkers opgeroepen naar huis te gaan in verband met de dreiging van rellen. Volgens een woordvoerster van de gemeente heeft onder meer BNNVARA daartoe opgeroepen.

Ze benadrukt dat het Mediapark niet wordt ontruimd en dus vooralsnog ook niet wordt afgesloten. De omroepen hebben volgens haar zelf besloten om personeel naar huis te sturen. Aanleiding zijn berichten die op sociale media circuleren om bij het Mediapark te gaan rellen.

Ook de EO adviseerde rond 16.30 uur de aanwezige collega’s „die vaak tot ongeveer 18.00 uur in het pand zijn, eerder naar huis te gaan als het niet heel belangrijk is om op kantoor te zijn”, zegt een woordvoerder. „Er circuleert het een en ander op sociale media, dus we hebben het zekere voor het onzekere genomen.”

17.45 Oproep OM en politie aan ouders: houd je kinderen thuis

De politie en het Openbaar Ministerie roepen ouders op hun kinderen ’s avonds thuis te houden. De avondklok is er niet voor niets, stellen ze.

Veel relschoppers die de afgelopen avonden zijn opgepakt, zijn volgens het OM tieners en wonen nog thuis. „Het is de verantwoordelijkheid van ouders om hun kinderen in toom te houden. Weet waar je kind uithangt en ga het gesprek met ze aan”, zegt Heleen Rutgers, hoofdofficier van justitie in Oost-Brabant.

17.40 Felyx zet deelscooters vanaf 21.00 uur uit

Elektrische deelscooterdienst Felyx zet al zijn 3000 scooters in Nederland vanaf 21.00 uur uit vanwege de rellen. De scooters zijn dan niet meer te gebruiken tot de volgende ochtend 06.00 uur. Ook is het even niet meer mogelijk om ritten te beëindigen in bepaalde risicogebieden, bijvoorbeeld de Haagse Schilderswijk. De Felyx-parkeerpunten daar zijn tijdelijk uitgeschakeld.

17.00 Politie Haarlem houdt man aan

Op het Marsmanplein in Haarlem heeft de politie een luid schreeuwende man aangehouden. Er is veel politie op de been omdat het een van de plekken was waar gereld zou worden. Er zijn flinke groepen jongeren op de been, maar voorlopig lijken het vooral nieuwsgierigen te zijn.

Op het Marsmanplein in Haarlem controleert de politie de hele middag iedereen die zich rondom het plein begeeft.

16.57 Politie massaal getipt

De politie krijgt veel meldingen binnen van mensen over mogelijke rellen. Er wordt massaal informatie gedeeld, onder meer via een speciaal formulier op de website van de politie. Ook delen mensen foto’s en filmpjes van relschoppers, evenals schermafbeeldingen van aankondigingen van ongeregeldheden.

16.50 ING sluit kantoren Amsterdam

ING sluit zijn hoofdkantoor in Amsterdam-Zuidoost eerder omdat er aanwijzingen zijn dat relschoppers in de omgeving bijeenkomen. Ook andere kantoren in de hoofdstad gaan eerder dicht wegens dreigende ongeregeldheden. ABN AMRO raadt medewerkers aan om eerder naar huis te gaan om niet in onlusten verzeild te raken.

16.40 Ondernemers timmeren etalages dicht

In veel plaatsen in het land hebben ondernemers de etalages van hun winkels dichtgetimmerd uit vrees voor plunderingen en vernielingen. Ook halen sommige winkeliers uit voorzorg hun winkels leeg. Dat blijkt uit een rondgang langs lokale media.

Ondernemersvereniging Sterck vreest vanavond voor rellen in Bergen op Zoom

Onder meer in Haarlem, IJmuiden, Heemskerk, Beverwijk, Breda en Bergen op Zoom hebben winkeliers hun zaken dichtgespijkerd.

16.34 Burgemeester Haarlem: blijf thuis en doe niet mee

Blijf thuis, doe niet mee en ga ook niet kijken. Die oproep doet Jos Wienen, burgemeester van Haarlem. Maandagavond werd de mobiele eenheid ingezet vanwege onrust in het stadsdeel Schalkwijk. Omdat er opnieuw oproepen rondgaan om te rellen, is het centrum van Haarlem, net als de Europawijk en de winkelcentra Schalkwijk en Beatrixplein aangewezen als gebied waar de politie mensen preventief mag fouilleren.

16.10 Rellendebat

De Tweede Kamer gaat woensdag in debat over de rellen die Nederland sinds zaterdag in hun greep houden. Een voorstel van PVV-leider Geert Wilders kon op brede steun in het parlement rekenen.

16.03 Opruiers voor rechter

In de rechtbanken van Breda en Middelburg staan woensdag vijf meerderjarige verdachten terecht voor opruiing. Ze moeten zich tijdens snelrechtzittingen verantwoorden voor het online plaatsen van opruiende teksten.

15.52 ’Oprotten en wegwezen’

Een grote groep mensen verdedigde dinsdagmiddag in Den Bosch het winkelcentrum De Rompert tegen mogelijke relschoppers. Toen rond 15.30 uur een groepje jongeren met capuchons het winkelcentrum naderde, werden ze weggeduwd door enkele „verdedigers”, en werd hen te verstaan gegeven: „Oprotten en wegwezen.” Het groepje jongeren koos eieren voor hun geld en maakte zich snel uit de voeten.

15.19 Vijf jaar cel

Opruiing is een misdrijf en kan een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar opleveren. Justitie moet daarvoor bij de rechtbank bewijzen dat degene die wordt verdacht van opruiing anderen daadwerkelijk op het idee heeft gebracht om te gaan rellen. Of dat in rechtstreekse bewoordingen gebeurde of via sociale media maakt niet uit, zegt hoogleraar strafrecht Henny Sackers van de Radboud Universiteit in Nijmegen.