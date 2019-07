Bus vol lachgas ramt stoplicht

Het ongeluk gebeurde rond half twaalf bij het Calandplein op de Neherkade. Achterin het gehuurde busje lag een grote partij cilinders met lachgas. Die begonnen na de botsing te lekken. Ook de brandweer werd daarom opgeroepen.

Het is niet duidelijk of de ongelukkige bestuurder zelf lachgas had ingenomen. Dat is in het verkeer erg gevaarlijk. Het gebruik zorgt de laatste maanden regelmatig voor ongelukken. Den Haag kondigde daarop aan snel een lachgasverbod achter het stuur te willen.

Ambulancepersoneel heeft de bestuurder gecontroleerd. Het voertuig wordt afgesleept.