Lage waterstanden door droogte: alle hens aan dek voor veerdiensten

Binnenland

Leidingbreuk in tuin zorgt voor waterstoring in deel Zeeland: ’Ik zag golven!’

Door een leidingbreuk kampt een deel van Zeeland met een storing in de watervoorziening. Er komt weinig of zelfs geen water uit de kraan. Dat is het geval in Vlissingen, Oost-Souburg, Koudekerke en Nieuwdorp. Om iedereen te waarschuwen is een NL-Alert verstuurd.