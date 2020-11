Ordetroepen Wit-Rusland jagen achter demonstranten aan

Op videobeelden die door lokale media werden getoond is te zien hoe leden van de veiligheidsdiensten, gewapend met wapenstokken, op een plein achter mensen aanjoegen. Ze werden vervolgens bijeengedreven en in voertuigen gestopt. Een woordvoerster van het Wit-Russische ministerie van Binnenlandse Zaken zegt volgens het Russische staatspersbureau TASS dat er ongeveer tien mensen zijn aangehouden.

In het centrum van de stad stonden politiebusjes en waterkanonnen opgesteld. De toegang tot mobiel internet in het stadscentrum is beperkt en net als in de voorgaande weken, toen er ook protesten waren, zijn verschillende metrostations in de stad gesloten. Ook werden tal van journalisten opgepakt.

’Tot de overwinning’

Vanuit ballingschap in Litouwen zei oppositieleider Svetlana Tichanovskaja dat de protesten zouden voortduren „tot de overwinning” en dat de afgelopen negentig dagen de autoriteiten hadden laten zien dat ze „hun legitimiteit en macht hadden verloren.”

Zaterdag feliciteerde Tichanovskaja Joe Biden en zei dat ze hoopt de nieuw gekozen president te ontmoeten. „Dit was een echte strijd tussen ideeën, programma’s en teams. In tegenstelling tot Wit-Rusland, waar stemmen bij de verkiezingen gewoon werden gestolen. In de Verenigde Staten werd rekening gehouden met de stem van elke kiezer.” Tichanovskaja zei dat ze geloofde dat Biden „binnenkort de eerlijk gekozen president van het nieuwe, vrije Wit-Rusland zal ontmoeten.”

Sancties

Democraat Biden heeft eerder zijn steun uitgesproken voor de Wit-Russische oppositie en beloofd dat hij de sancties tegen het regime van Loekasjenko zou uitbreiden.

Loekasjenko is ruim een kwart eeuw aan de macht in Wit-Rusland. De protesten tegen zijn heerschappij begonnen na diens verkiezingsoverwinning van 9 augustus. Volgens de oppositie was er gefraudeerd met de stembusgang.