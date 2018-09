Kamer schrikt van nieuw vleesschandaal

Thieme noemt de verdachte partij er niet zomaar eentje. „Dit is echt kolossaal: 50 miljoen kilo vlees, hoeveel maaltijden zijn dat wel niet. Hoe ga je dat opsporen?” Ze wil een debat omdat dit is gebeurd onder het oog van de toezichthouder, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), die geen idee heeft van de herkomst van het vlees. „Dit is geen incident, maar het zoveelste voedselschandaal.” Zij wil dat bekend wordt gemaakt waar het vlees naartoe is gegaan.

Sjoera Dikkers (PvdA) is geschrokken van de berichten. „Dit is het zoveelste geval van fraude met voedsel. Het bedrijf in kwestie is al eerder in opspraak geraakt, maar mocht zijn vlees blijven verkopen hoewel het van een groot gedeelte van het vlees niet kon verklaren waar het vandaan kwam. Onbegrijpelijk.”

Jesse Klaver (GroenLinks) ziet de gevolgen van jarenlang bezuinigen op de NVWA . „Dat is onverantwoord. Nu de beerput van de voedselfraude open gaat, blijkt dat van maar liefst 50 miljoen kilo vlees de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Dat gaat om zo'n 250.000 runderen die voor niets zijn geslacht. De voedselsector moet via een heffing bekostigen dat er 500 inspecteurs bijkomen.”

D66'er Gerard Schouw noemt het onbestaanbaar dat de bestemming van deze verdachte partij vlees onbekend is, aangezien het wel om vlees gaat dat al in de schappen ligt. Op verzoek van Schouw kwam de Kamer na eerdere incidenten met varkensvlees in lamsshoarma, paardenvlees in pastasaus, biologische eieren die niet biologisch bleken en de gehaktballetjes van Ikea waar ook paardenvlees in bleek te zitten al bijeen. Nu wil Schouw ook het naadje van de kous weten, maar hij wil eerst een brief van het kabinet.