Nederlander leidt eerste lhbt-crèche in Berlijn: ’Een prins kan bij ons best een prins kussen’

Wat er zo speciaal wordt? „Als de kinderen theater spelen en sprookjes als Sneeuwwitje nadoen, dan heeft een jongen de hoofdrol. En een prins kan bij ons best een prins kussen of trouwen. Dat is niet zo raar. Ik zat op een jongensschool en toen speelde ik Maria”, lacht De Groot. „Voor kids maakt het geen ene moer uit of iemand homo, lesbienne of hetero is.”

’Afspiegeling van de maatschappij’

Het 100-koppige personeel komt grotendeels uit de lhbt-gemeenschap, of moet tenminste ’aantoonbare affiniteit’ ermee hebben. „Het is een aanbod voor kinderen uit regenboog-gezinnen, of voor wie gewoon goed verzorgd wil worden.”

Volgens De Groot wordt er op veel Berlijnse lagere scholen ’geen seksuele voorlichting over homo’s, lesbiennes en transgenders gegeven’. Maar het thema vindt hij wel belangrijk. „Lhbt is een afspiegeling van de maatschappij.”

De Groot maakt duidelijk wat de jonkies bij hem over lhbt-thema’s leren: „Van de tien kinderboeken gaan er minstens twee over homo’s of transgenders, zodat de kinderen daarmee spelenderwijs vertrouwd raken.” Zelf heeft hij met zijn man twee kinderen – inmiddels volwassenen – geadopteerd.

Homoseksuele burgemeester

De Nijmegenaar is directeur van de Schwulen-Beratung Berlin, een adviesbureau met bijna driehonderd medewerkers en vrijwilligers voor mensen uit de omvangrijke gay-scène in de Duitse hoofdstad. „De lhbt-gemeenschap betreft hier ongeveer 400.000 personen, ongeveer een op de tien.” Meer dan de stad Utrecht dus.

De Groot wijst erop dat de emancipatie van homo’s en lesbiennes in Nederland eerder begon dan in Duitsland. „Hier is meer discriminatie. Het homohuwelijk bestaat hier pas sinds vijf jaar.” Toen Berlijn met Klaus Wowereit een homoseksuele burgemeester kreeg, was dat een sensatie. „Met de spreuk ’Ik ben homo en dat is okay zo!’ kwam hij uit de kast.”