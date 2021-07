Is corona-explosie Mallorca voorbode van probleemzomer?

Ⓒ REUTERS

Amsterdam - Op Mallorca wordt met man en macht gewerkt om een uit de klauwen lopende corona-uitbraak onder feestende jongeren onder controle te krijgen. Ook in de rest van Spanje worden steeds meer besmettingen geconstateerd in verband met de uitbraak. Is de coronagolf op Mallorca een voorbode van een ’hete’ zomer in populaire Europese vakantieoorden? Vanuit Nederland wordt met argusogen gekeken naar de situatie op het feesteiland.