Herfstdip even vooruitgeschoven door ’oudewijvenzomer’

Premium Binnenland

Nederlanders vast in Frankrijk: ’Uren in de rij, en toen was de benzine op’

Veel Nederlanders zijn in Frankrijk in de problemen gekomen doordat tankstations in het land als gevolg van stakingen geen brandstof meer hebben. Jordy kwam erachter rond Parijs, waar hij met zijn vriendin een weekendje Disneyland had geboekt en ook diep in het rood, met nog voor tien kilometer in d...