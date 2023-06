Premium Het beste van De Telegraaf

Voor sommigen is slagen extra speciaal Ondanks speciale situatie zijn na een dag nagelbijten ook Cas en Kimia geslaagd: ’Tijd voor een feestje’

Door Emile Kossen

Sint-Michielsgestel - Na een dag nagelbijten hoorden 192.000 middelbare scholieren woensdag of ze geslaagd zijn. Onder wie Cas en Kimia – de een kon vlak voor de eindexamens zijn schrijfhand plots niet meer gebruiken, de ander is een topleerling die pas kort in Nederland woont.