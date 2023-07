In hoger beroep krijgt Onur K. levenslang voor doden partner, moeder en zijn twee kinderen

Het Openbaar Ministerie had vorige maand ook een levenslange gevangenisstraf geëist. Dat deed het bij de rechtbank in 2021 ook al, maar daar kreeg K. 30 jaar cel. Volgens de rechtbank was er sprake van doodslag op de kinderen in plaats van moord.

Het hof kwam tot een zwaardere bewezenverklaring: „De verdachte heeft nietsontziend zijn hele gezin en zijn moeder het leven ontnomen. Naar het oordeel van het hof is alleen de zwaarst mogelijk straf op zijn plaats.”

Gokschulden

K. wurgde zijn moeder en zijn vrouw en kinderen in maart 2020 op de dag dat zijn grote gokschulden naar buiten zouden komen. Door gokschulden was hij genoodzaakt om zijn huis te verkopen. Daarnaast had hij zijn familie op de mouw gespeld dat hij een nieuwe woning had gekocht. Die had hij echter helemaal niet kunnen betalen. Ze zouden op de dag van de moord dus dakloos raken. Hij wurgde eerst zijn vrouw. De omstandigheden waaronder dat gebeurde, zijn voor het hof onduidelijk. Vandaar dat het hof K. vrijsprak van voorbedachten rade, maar hem wel schuldig bevond aan doodslag.

Enkele uren na de dood van zijn vrouw beëindigde hij volgens het hof ook het leven van zijn twee kinderen. In al die tijd had hij zich volgens het hof kunnen bedenken en daarom volgde een veroordeling voor moord. Vervolgens belde K. zijn moeder en vroeg haar op zijn dochter te passen, omdat hij samen met zijn zoontje naar het nieuwe huis zou gaan. Terwijl zijn gezinsleden dood op de bovenverdieping lagen, bracht hij nog eens twee uur met zijn moeder door voordat hij haar met een zware pijnstiller drogeerde en wurgde.

Het gebeurt niet vaak dat in een zaak zonder criminelen levenslang wordt opgelegd. De advocaat van K. wist nog niet of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad. Hij wil het arrest eerst met zijn cliënt bespreken. Die had echter ooit al gezegd: „Geef mij maar levenslang.”