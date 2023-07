In hoger beroep krijgt Onur K. levenslang voor doden partner, moeder en zijn twee kinderen

„Hij is niet gek. Hij is berekenend en hij liegt.” Voor advocaat-generaal Winfried Korver is er geen twijfel mogelijk: de 36-jarige Onur K. kwam tot zijn daad omdat hij vreesde dat zou uitkomen dat hij gokverslaafd was en er financieel een puinzooi van had gemaakt.

De rechtbank veroordeelde Onur K. eerder tot dertig jaar gevangenisstraf. Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. Onur K. ook. In de hoop dat de waarheid boven tafel zou komen, voor de nabestaanden, zei hij tegen deskundigen in het Pieter Baan Centrum. Maar tijdens het hoger beroep zweeg hij net als eerder bij de rechtbank in alle talen, alle pogingen ten spijt om hem aan het praten te krijgen.

De broer van Onur K. belandde op 28 maart 2021 in een horrorscenario toen hij de woning aan de Dasseburcht in Etten-Leur binnenliep. Hij was ongerust, omdat hij tegen de gewoonte in, niets hoorde van het gezin. Op de bovenverdieping vond hij het dode lichaam van zijn moeder Hikmet (65), en in de echtelijke slaapkamer zijn schoonzus Gulcan (31), haar 6-jarige zoontje Atakan en 2-jarige dochtertje Deniz. Alle slachtoffers bleken gewurgd, met onder meer usb-kabels. Zijn broer was nergens te bekennen.

Onur K. dook pas enkele dagen later op. Hij beweerde dat buitenlandse lieden van wie hij geld had geleend, zijn vrouw en kinderen hadden gedood en hem hadden ontvoerd. Ze lieten hem vastgebonden achter in een bos ten zuiden van Etten-Leur.