Gast eetfestijn met openstaande celstraf in Maastricht opgepakt

Het Preuvenement is een jaarlijks terugkerend eet- en drinkfestijn op het Vrijthof in Maastricht, dat afgelopen weekend plaatsvond.

De Belg viel door de mand, toen hij werd nagetrokken door de politie. Hem wacht een verblijf van ruim drie jaar in een Belgische cel. De man is in afwachting van zijn overlevering aan België vastgezet. Waarvoor de man moet zitten, is niet bekend gemaakt.