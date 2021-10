GL-leider Klaver na geruchtmakend afscheid Snels: ’Zijn woorden, die laat ik volledig bij hem’

Snels fileerde twee weken geleden in zijn afscheidsbrief de samenwerking met de PvdA en het feit dat er binnen zijn eigen partij en fractie volgens hem geen uitgebreid gesprek is gevoerd over het beklinken van die linkse liefde. De financieel expert beticht de PvdA van opportunisme en vindt de samenwerking ’kiezersbedrog’.

Hij zet ook vraagtekens bij de ’zeggenschap van Kamerleden over de werkwijze van de fractie’ en vindt dat er meer met leden van GL moet worden gesproken over samenwerking. Klaver voelde dinsdagmiddag na het afscheid van Snels in de Tweede Kamer weinig behoefte om dat gesprek alsnog te voeren.

Kritiek

„Ik heb me voorgenomen niet in te gaan op deze brief”, zegt Klaver ondanks herhaaldelijke vragen over de redenen van het vertrek van, in de woorden van de GL-leider, zijn ’politieke kameraad’: „Alles wat ik inhoudelijk nog zou zeggen over wat hij heeft geschreven, of dat ik daar een andere kijk op heb, dat zou afbraak doen aan die herinnering. En dat ga ik niet publiek doen. Dan lijkt het of ik tegenover hem sta, of juist niet. Daar kom je niet goed uit. Bart heeft zijn keuze gemaakt. Dit is het. Ik had hem graag bij de fractie gehouden, maar hier moet ik het mee doen.”

Tussen de regels door liet Klaver wel doorschemeren het niet eens te zijn met de kritiek van zijn voormalige vertrouweling op de samenwerking met PvdA. „Dat zijn zijn woorden en die laat ik volledig bij hem.” Hij wijst erop dat de kritiek van Snels ook niet breed wordt gedeeld binnen zijn partij: „Bart geeft aan dat hij er een andere opvatting over heeft dan het overgrote merendeel van de partij.”