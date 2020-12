Oproep: hoe viert u dit jaar Sinterklaas?

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - We zouden het bijna vergeten omdat de Kerstman al in aantocht is, maar Sinterklaas is al een paar weken in Nederland. Veel gezinnen hebben bezoek gehad van de goedheiligman en pakjes gekregen, of krijgen dat vandaag nog. Hoe viert of vierde u dit jaar, in coronatijd, Sinterklaas? Was het anders, gezelliger in deze bijzondere tijd, of juist niet? Mail uw verhaal, met naam en telefoonnummer, naar [email protected]