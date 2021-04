Lachgasverbod uitgesteld omdat handhaving te veel kost

De wetswijzigingen liggen inhoudelijk al maanden klaar, maar er is nog nader gekeken naar de praktische uitvoerbaarheid. Daaruit is gebleken dat de handhaving veel extra werk zal opleveren. Dat is een nieuwe tegenslag voor met name Blokhuis, die al in 2019 aankondigde het middel te willen verbieden. De wetswijziging wordt niet verwacht voor het voorjaar van 2022, in plaats van de tweede helft van 2021, zoals het kabinet tot nu toe verwachtte.

Lachgas voor recreatief gebruik moet worden onderbracht op lijst II van de Opiumwet, samen met andere softdrugs. Voor „eigenlijke toepassingen”, bijvoorbeeld in een slagroomspuit, wordt in de wet een uitzondering gemaakt. Nieuwe designer drugs (formeel Nieuwe Psychoactieve Stoffen, of NPS) die lijken op middelen die al op de lijst met harddrugs staan, zouden op een eigen nieuwe lijst terechtkomen: lijst Ia.