Jihadist Samir A. (33) langer vast na verdenking sponsoren IS

Justitie heeft na de arrestatie van Samir A. telefoons in beslag genomen van familieleden van Nederlandse IS-vrouwen die in juni zijn ontsnapt uit het kamp Al-Hol in Noord-Syrië. Dankzij duurbetaalde mensensmokkelaars is een groep van circa 15 vrouwen in die periode naar Idlib ontkomen, bij de Turkse grens, waar ze in een gezamenlijk gehuurd huis met zwembad zitten. Justitie wil weten of hun vlucht is betaald met geld van Samir A.

Nederlands bekendste moslimterrorist Samir A. (33) bracht zes jaar door in de streng beveiligde terroristenafdeling van de gevangenis vanwege aanslagplannen en moest daarna nog vier jaar een enkelband dragen. Pas sinds 2017 kan hij zich vrij bewegen. Hij geldt nog steeds als radicaal en wordt in de gaten gehouden.

Samir A. zou IS hebben gesponsord. Ⓒ ANP/HH

Inzamelingsactie

Samirs advocate Tamara Buruma denkt dat het onderzoek is gestart na berichten in De Telegraaf en NRC, vorig jaar. Samir A. en Bilal L. lieten zich tegen deze kranten openlijk uit over hun geldinzameling. „Het gaat om kinderen die in levensgevaar zijn”, zei Samir vorig jaar tegen De Telegraaf.

Justitie verdenkt de bekende jihadist van terrorismefinanciering en overtreding van de sanctiewet, die het verbiedt om geld te sturen naar terrorismeverdachten in het buitenland. De FIOD hield Samir eind juni aan met een 32-jarige medeverdachte uit Vlaardingen. Die zou een rol hebben gespeeld door het geld weg te sluizen via ’hawala-bankieren’. Dat is een oeroude, informele manier van ondergronds bankieren.

Hofstadgroep

Samir werkte samen met Bilal L., wiens zus is omgekomen in het kalifaat. Ook Bilal is oud-sympathisant van de Hofstadgroep en een bekende in het jihadmilieu. Hij is niet aangehouden.

Samir A. en Bilal L. zouden duizenden euro’s hebben opgestuurd aan zeker tien vrouwen, vertelden ze. Bedoeling was dat die zouden ontkomen uit strijdgebied of uit de kampen naar de relatieve veiligheid van Idlib in Noordwest-Syrië. In juni ontsnapte daadwerkelijk een groot deel van de Nederlandse IS-vrouwen uit het kamp Al-Hol naar Idlib, zo werd bekend via deze krant.

„We hebben direct contact met de vrouwen aan wie we het geld sturen. Zij bevestigen dan dat ze het hebben ontvangen”, zei Bilal L. vorig jaar. „We doen het buiten IS om en sturen het rechtstreeks naar weduwen.”

’Geen geld naar strijders’

Bilal en Samir beschouwden het als humanitaire hulp. „Als een kind in het water spartelt en om hulp roept, ben je verplicht te helpen en je bent strafbaar als je geen boei gooit. Ik verzeker je dat in ons geval alleen vrouwen en kinderen van die boei gebruikmaken. Geen strijders dus, überhaupt geen mannen.”

Advocate Buruma betoogt ook dat Samir A. niets strafbaars heeft gedaan. „Er is geen sprake van terrorismefinanciering, want het geld is niet naar terroristen of terrorisme gegaan.”

Justitie ziet dat anders. Dit soort hulpacties worden scherp in de gaten gehouden door opsporingsdiensten omdat het geld bij terreurgroepen terecht kan komen.

Aanslagverleden

Samir A. is veroordeeld tot negen jaar cel. Tweemaal zorgde hij voor een nationaal terreuralarm en hij zat vast wegens aanslagplannen tegen Schiphol, de Tweede Kamer, het ministerie van Defensie, kerncentrale Borssele en het AIVD-kantoor. Hij werd een tweede keer opgepakt toen hij Kalasjnikovs en bomgordels wilde kopen en nadacht over het neerhalen van een Israëlisch El Al-toestel. Een afscheidsvideo lag al klaar.