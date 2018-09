Leiders van Duitse Satudarah opgepakt

De motorclubleden zijn volgens het OM vermoedelijk betrokken geweest bij het leveren van drugs aan Duitse motorclubleden. Het zou gaan om leveringen hard- en softdrugs, ongeveer 10.000 xtc-pillen en marihuana. De Duitse autoriteiten deden een verzoek aan het Nederlandse OM om bewijs te verzamelen. Het Duitse onderzoek richt zich op een chapter (afdeling) van Satudarah in Duisburg.

In die Duitse stad werden twee leiders van Satudarah dinsdagochtend opgepakt. Bij een van hen vonden agenten een geladen kalasjnikov-geweer en een semiautomatisch pistool van het type Walther P99. Agenten doorzochten onder meer het clubhuis van Satudarah in Duisburg, dat ongeveer 40 kilometer over de grens bij Venlo ligt.

Bij de doorzoekingen in de Nederlandse woningen zijn harddrugs en weeg- en verpakkingsmateriaal in beslag genomen. De aangehouden verdachte had een hennepkwekerij in zijn woning.

Satudarah is opgericht in 1990 in het Zuid-Hollandse Moordrecht door een groep Molukse vrienden. De laatste jaren probeert de motorclub zijn vleugels uit te slaan naar het buitenland. Zo is er al een chapter in Duisburg en is er een afdeling in oprichting in Düsseldorf. Dat baart de Duitse politie zorgen.

Hetzelfde Duitse onderzoek leidde in maart tot een doorzoeking van een clubhuis in Tilburg. Daarbij werden wapens en drugs in beslag genomen. Begin maart werd de president van Satudarah in Apeldoorn samen met een aspirant-lid in Duitsland opgepakt wegens wapen- en drugsbezit. Zij zitten nog vast.