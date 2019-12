1700 vleermuizen kiezen flat als ideale plek om voort te planten

Niet één van de vleermuizen uit het verhaal. Ⓒ Unsplash

Lviv - Een gewone muis in je woning aantreffen kan al vervelend zijn, maar moeten constateren dat er meer dan 1700 vleermuizen in je appartement zijn komen wonen, dat is wel een stapje erger. In Lviv, Oekraïne, gebeurde het. De dieren hadden het appartement uitgekozen om zich voort te planten en om er te overwinteren.