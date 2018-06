Ultimatum voor Teeven

Veel gevangenissen moeten namelijk hun deuren sluiten als Teeven zijn plan doorzet. Carbo: „Die bezuinigingen gaan ten koste van de veiligheid van het personeel en de kwaliteit van hun werk, maar ook de veiligheid van de samenleving komt hiermee onder druk te staan. Zo'n 2000 mensen zullen namelijk niet in de gevangenis komen, maar thuis een elektronische enkelband om krijgen.”

Ook eisen vakbonden, ondernemingsraden van gevangenissen en actiecomités dat werknemers bij het overleg betrokken worden en dat er passend werk wordt gevonden voor personeel dat op straat komt te staan. Carbo: „Dit is een kaalslag van de sector”.

De bestuurder garandeert dat de staking niet voor problemen in de gevangenissen zal zorgen. „Dat regelen we natuurlijk, we hebben verantwoorde mensen. Een minimale bezetting zal achterblijven, verder willen we iedereen in de gelegenheid stellen te staken en naar Den Haag te gaan.” Daar zal het personeel dan demonstreren. Een exacte locatie en tijdstip heeft hij nog niet in gedachten.

Teeven zei dinsdag in de Tweede Kamer dat hij belangstelling heeft voor alternatieven voor de bezuinigingen, maar dat hij die nog niet voorbij heeft horen komen. Hij wil verder zien wat een hoorzitting volgende week en het Kamerdebat later over zijn plannen opleveren. Voor die tijd wijzigt hij niks. Hij ziet wel wat in uitbreiding van de inkomsten door opname van meer Belgische gevangenen en misschien ook Duitse.

Teeven is ervan overtuigd dat zijn plannen de veiligheid niet in het geding brengen.