Vliegtaks hangt nog steeds in de lucht

Wel staat de deur op een kier om de maatregel wat later in te voeren, dus niet per 1 januari.

De wet voor de taks is al goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer, maar moet nog bekrachtigd worden met een zogenoemd koninklijk besluit. Vijlbrief kan besluiten om daar nog even mee te wachten.

Maar ondanks de gigantische dreun die de luchtvaart door de coronacrisis heeft gekregen, is er nog geen streep door de belasting van ongeveer 7 euro per ticket gegaan.