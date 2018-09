Goedkopere benzine drukte inflatie in maart

De inflatie is vooral gedaald door de prijsdaling van autobrandstoffen. De consument was in maart gemiddeld 0,6 procent goedkoper uit aan de pomp dan een jaar eerder. Ook de verlaging van het btw-tarief voor onderhoud aan woning en tuin van 21 naar 6 procent had een verlagend effect op de geldontwaarding.

Roken, kleding en schoenen fors duurder

Aan de andere kant werd roken in maart flink duurder door de verhoging van de accijnzen op tabak. Die ging in januari al in maar werd pas vorige maand goed merkbaar voor de consument doordat nog veel voorraad was tegen de oude prijzen. Ook prijsstijgingen van kleding en schoeisel dreven de inflatie op.

Volgens de Europees geharmoniseerde meetmethode kwam de inflatie in maart voor de derde maand op rij uit op 3,2 procent. De gemiddelde geldontwaarding in de eurolanden daalde vorige maand met 0,1 procentpunt tot 1,7 procent. Het verschil tussen Nederland en het gemiddelde van de eurozone is sinds juni 2009 niet meer zo groot geweest. Lees meer in het artikel Nederlandse inflatie stuk hoger dan in eurozone.

Beweeg de muis over onderstaande grafiek om het inflatiepercentage per maand te zien.

{"dataSourceUrl":"//docs.google.com/spreadsheet/tq?key=0Ag-su1Wj4b45dElOck9LblhpaElKLVpqOE82V1N5ZHc&transpose=0&headers=1&range=A1%3AB196&gid=0&pub=1","options":{"vAxes":[{"useFormatFromData":true,"title":"Inflatie in procenten","minValue":null,"logScale":false,"viewWindow":{"min":null,"max":null},"maxValue":null},{"useFormatFromData":true,"minValue":null,"logScale":false,"viewWindow":{"min":null,"max":null},"maxValue":null}],"titleTextStyle":{"bold":true,"color":"#000","fontSize":16},"booleanRole":"certainty","title":"Inflatie in Nederland","animation":{"duration":0},"legend":"in","focusTarget":"category","hAxis":{"useFormatFromData":true,"minValue":null,"viewWindowMode":null,"viewWindow":null,"maxValue":null},"isStacked":false,"width":430,"height":320},"state":{},"view":{},"isDefaultVisualization":true,"chartType":"AreaChart","chartName":"Chart 1"}

Data: CBS, Grafiek: OverGeld