Voormalig fotomodel en kleindochter Mussolini terug in Europees Parlement

De terugkeer van Mussolini werd woensdag bekendgemaakt tijdens een vergadering van het Europarlement in Brussel. Berlusconi, die vrijwel nooit zijn gezicht liet zien, heeft vorige maand zijn zetel opgegeven. De 86-jarige miljardair veroverde onlangs een plekje in de Italiaanse senaat.

De kleindochter van Mussolini en nicht van superster Sophia Loren heeft al twee keer eerder in het Europees Parlement gezeten. Ze is een beroemdheid in Italië. In 1983 stond ze op de cover van de Italiaanse Playboy en speelde als actrice een rol in meerdere films. Als politica zorgde ze met extreme uitspraken regelmatig voor een relletje.