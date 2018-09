Spaarrentes Nederland relatief hoog

Dit komt vooral door de relatief hoge hypotheekschuld die Nederlanders hebben ten opzichte van de rest van Europa, zo concludeerde De Nederlandsche Bank (DNB) onlangs.

Nederlandse banken hebben in 2012 grofweg 180 procent van het aangetrokken spaargeld uitstaan aan hypotheken en kredieten. Omdat er veel meer wordt uitgeleend dan er aan spaargeld wordt aangetrokken, moeten banken al sinds de jaren negentig structureel een beroep doen op de internationale kapitaalmarkt om de hypotheken te kunnen financieren. Hier kunnen banken geld aantrekken door het bij andere banken te lenen of bij beleggers.

Hoge spaarrente door grote hypotheekschuld

Tot voor de crisis in 2008 was het voor Nederlandse banken geen enkel probleem om via beleggers en collega banken aan geld te komen. Tegenwoordig is dit niet meer het geval. Juist door de relatief hoge hypotheekschuld in Nederland en de dalende huizenprijzen zijn beleggers en banken huiverig geworden om te investeren in Nederlandse hypotheken. Het directe gevolg: banken hebben meer spaargeld nodig om de verstrekte kredieten te kunnen financieren. Hierdoor moeten zij wel hogere spaarrentes bieden dan bijvoorbeeld België en Duitsland, waar de spaarrentes de afgelopen jaren structureel een half tot een heel procent lager hebben gelegen. In Nederland kennen we nog spaarrentes van 2 procent of meer op enkele spaarrekeningen. Dat komt in onze buurlanden niet meer voor.

Waarom voelt de spaarrente dan toch zo laag?

Dat de spaarrentes in Nederland relatief hoog liggen neemt niet weg dat de rentes al meer dan een jaar dalen. Doordat tegelijkertijd de inflatie in ons land hoog is, voelen de huidige rentes voor de meeste spaarders toch behoorlijk laag. Ook bij Geld.nl merken wij dat bezoekers de huidige spaarrentes als behoorlijk laag ervaren.

Sinds de btw-verhoging in oktober van vorig jaar ligt de inflatie in Nederland structureel hoger dan in andere eurolanden. De gemiddeld inflatie in de eurozone bedroeg 1,8 procent in februari. De inflatie was in Nederland in die maand 3 procent. De hoogste spaarrente op een vrij opneembare spaarrekening ligt hier ruim onder. Deze bedraagt op dit moment 2,22 procent LeasePlan Bank. Staat uw spaargeld op een spaarrekening dan daalt het dus altijd in waarde. Bij grootbanken liggen de spaarrentes zelfs rond de 1,5 procent. Met een inflatie die dubbel zo hoog ligt, is het dus niet raar de menig spaarder de rentes als laag ervaart. Dat de rentes in onze omringend landen nog lager liggen, is dan slechts een schrale troost.