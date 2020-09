DuBoise zat 37 jaar voor moord, maar bleek onschuldig

Dat meldt The Guardian. De veroordeling van de destijds 18-jarige DuBoise kwam tot stand door een getuigenis van een informant in de gevangenis en een analyse van bijtwonden die het slachtoffer had opgelopen. De veroordeelde kreeg in eerste instantie de doodstraf opgelegd, maar dat werd bij nader inzien veranderd in levenslang.

Tijdens de hoorzitting van gisteren bleek dat de bijtsporen in de linkerwang van het slachtoffer onbetrouwbaar waren en de getuigenis van de informant niet klopte. Dna wees bovendien onomstotelijk uit dat DuBoise niet de dader kon zijn. „De rechtbank heeft u 37 jaar in de steek gelaten”, zo zei rechter Warren. „Wij maken dit vandaag eindelijk goed.”

DuBoise was 18 jaar oud toen hij werd aangemerkt als dader van de verkrachting en moord op Barbera Grams (19). Terwijl zij vanuit het werk naar huis liep, werd Grams om het leven gebracht en misbruikt. De moord vond plaats in Tampa, een stad in het zuiden van de Verenigde Staten.

„Ik heb veel obstakels op mijn pad gehad”, reageerde DuBois na zijn vrijspraak. „Er zijn oprechte mensen. Het is geweldig. Ik ben jullie allemaal heel dankbaar.”

Leren omgaan met iPhone

Op 27 augustus werd de Amerikaan vrijgelaten uit de Hardee Correctional, dat is een staatsgevangenis voor mannen. Hij verbleef vervolgens in een opvangcentrum voor mensen die lang ten onrechte vast hebben gezeten. Daar leerde DuBois onder meer over hoe hij mee kan komen in het moderne dagelijks leven. Daarbij hoort bijvoorbeeld uitleg over het hanteren van de iPhone, maar ook winkelen bij Walmart kwam aan bod.