Terugkijkend op de Race

De laatste dag was bijzonder voor de deelnemers van Team IVA Driebergen. Gisteren werd iedereen nog wakker op de Bør na een geweldig feest in de buitenhaven van IJmuiden. Het was een unieke ervaring om met een grote groep studenten waarmee je een week op zee gezeild hebt op een verlaten en industriële kade een groot feest te bouwen.

Zondag ging de gehele vloot in een keer door de sluis richting de Sumatrakade in Amsterdam. De boot werd van voor tot achteren volledig schoongemaakt en de tassen werden aan dek gezet. Voor het eerst deze week was het warmer dan vijf graden en zwakte de wind af naar windkracht 2. De weersvoorspellingen voor de komende week zien er zonnig en lenteachtig uit. Wij kunnen terugkijken op de laatste winterse week van het jaar. ’s Nachts zeilen in de vrieskou met harde wind, we hebben het toch maar gedaan!

Eenmaal in Amsterdam aangekomen werd het schip leeggehaald. Na een check van de kapitein konden we van boord. Ineens is het afgelopen. Zo sta je de ene dag het grootzeil te hijsen en beuk je door de golven met 18 andere klassieke schepen om je heen. En de dag erna stap je in de auto of in de trein en keer je terug naar je normale studentenleventje in Driebergen.

Uiteindelijk zijn we 5 geworden in onze klasse en overall als 8 geëindigd. We hebben een geweldige week gehad op de Bør en we hopen er volgend jaar weer bij te zijn.

Team IVA-Driebergen