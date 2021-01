Man mishandeld en gestoken in zijn huis in Roosendaal

Volgens de politie drong de verdachte rond 20.30 uur een woning in de Damstraat binnen en sloeg het slachtoffer met een hard voorwerp en stak op hem in. Het slachtoffer kon zelf de politie alarmeren, alvorens hij met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht.

Uit onderzoek kwam de naam en het adres van een verdachte naar voren. Agenten hielden hem enkele uren later aan in een woning in de Industriestraat. Daar werden sporen aangetroffen die erop zouden kunnen wijzen dat de man betrokken was bij het incident.

De aanleiding tot het incident en de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is volgens de politie nog onderwerp van onderzoek.