Renault Twin’Z voorbode nieuwe Twingo

De nieuwe Twingo wordt momenteel in samenwerking met Smart ontwikkeld. Het gevolg van die samenwerking is dat de Twingo de motor achterin krijgt. En dat is ook het geval bij deze Twin’Z Concept, waarbij een elektromotor achterin is geplaatst. De platte batterijmodule is weggewerkt in de vloer van de auto.

Elektromotor

De Twin’Z Concept is 3623 mm lang, 1704 mm breed en 1506 mm hoog. De wielbasis bedraagt 2495 mm. Mede door gebruik te maken van carbon carrosseriecomponenten en een buizenframe weet Renault het gewicht van deze elektrische auto te drukken. Hij weegt slechts 980 kilogram. Achterin ligt een 68 pk sterke elektromotor met 226 Nm. Die motor haalt zijn kracht uit een lithium-ion batterijpakket. De aandrijving gaat naar de achterwielen. Eenmaal op gang haalt de Twin’Z Concept een topsnelheid van 130 km/h waarmee rijden op de snelweg mogelijk wordt. De actieradius bedraagt 160 kilometer.

Vijfde concept van Laurens

Het design van de Twin’Z is afkomstig van de Nederlander Laurens van den Acker. Voor hem is het zijn vijfde conceptmodel. Allereerst kwam hij met de sportieve DeZir gevolgd door de Captur, R-Space en Frendzy. Nu is het tijd voor deze Twin’Z die in een opvallende blauwe kleur is gespoten. De auto is fantasievol vormgegeven. Reken erop dat de basisvormen van dit prototype worden meegenomen in het productiemodel van de nieuwe Twingo.