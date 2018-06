Franse fotograaf ontsnapt in Afghanistan

Volgens een woordvoerder van het ministerie wist hij aan de aandacht van zijn ontvoerders te ontsnappen en de benen te nemen. Afghaanse veiligheidstroepen pikten hem op en brachten hem naar de hoofdstad.

Freelancer Pierre Borghi werd in november vorig jaar ontvoerd door vier gewapende mannen in een drukke buurt in de hoofdstad Kabul.

Kidnapping komt steeds vaker voor in Afghanistan en het aangrenzende Pakistan. Deskundigen zeggen dat militanten hierin een nieuwe inkomstenbron zien, nu de fondsen van de radicaalislamitische terreurgroep al-Qaeda zijn opgedroogd.

De ontvoeringen worden veelal uitgevoerd door criminele bendes die de slachtoffers verkopen aan militante groeperingen.