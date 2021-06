Kabinet bevestigt ’speciale operatie’ en arrestatie IS-strijdster Ilham B.

De boodschap wordt gedaan in een korte brief van ministers Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) en Kaag (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer, een brief die veel vragen oproept.

Volgens de bewindslieden was er ’een uitzonderlijke gelegenheid’ om de verdachte en haar twee kinderen naar Nederland over te brengen. Gesproken wordt van ’een speciale operatie’, onder ’zeer complexe omstandigheden’. „De verdachte wordt in Nederland aangehouden ten behoeve van strafrechtelijke vervolging.”

Gevoelig

Het besluit om Syriëganger Ilham B. en haar kinderen naar Nederland te halen ligt politiek gezien uiterst gevoelig. Bewindslieden van VVD en CDA hebben er lange tijd voor gepleit om IS-strijders niet in Nederland te berechten, maar in het gebied waar zij hun misdaden hebben begaan. Er kleven immers risico’s aan het binnenhalen van IS’ers die in Syrië hebben gestreden. De veiligheid van de Nederlandse samenleving kan in het geding zijn.

Desondanks is toch in Nederland een rechtszaak tegen Ilham B. gestart. Haar advocaat vond dat zij bij deze zitting op Nederlandse bodem aanwezig moest zijn. De rechtbank in Rotterdam oordeelde vorig jaar dat Nederland daartoe ’een inspanningsverplichting’ heeft. Grapperhaus en Kaag, zo laten zij in de summiere Kamerbrief weten, vrezen ’straffeloosheid’ als Ilham B. niet in Nederland wordt berecht.

Derde kind

Naast Ilham B. en haar twee kinderen haalt het demissionaire kabinet nog een derde kind op. Volgens ministers Kaag en Grapperhaus draait dit om ’een slachtoffer van internationale kinderontvoering vanuit Syrië’.