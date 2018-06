Donkey Kong Country Returns 3D wordt makkelijker

Donkey Kong Country Returns 3D krijgt ook extra content, waaronder een ‘verrassing’ voor spelers die de moeilijkste uitdagingen trotseren. Het spel is coöperatief te doorlopen via een lokale draadloze verbinding. Die informatie blijkt uit een nieuwe productpagina die uitgever Nintendo in het leven heeft geroepen.

Op 25 mei komt de game uit in Europa. Het platformspel is een overzetting van het origineel dat in 2010 uitkwam op de Wii.